Участники онлайн-школы Кружкового движения НТИ и «Большой перемены» разработают цифровые школьные музеи

Лидия Мартынова

40 проектов цифровых школьных музеев разработают участники онлайн-школы «Новый цифровой музей», которую запускают проект «Практики будущего» Кружкового движения НТИ и Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В октябре – ноябре 2020 года эксперты и кураторы лучших российских музеев помогут ребятам оформить идеи по цифровизации музеев и использованию новых технологий в работе экспозиций. Авторы лучших проектов смогут получить поддержку для их реализации.

К участию приглашаются команды учеников 8–11-х классов, интересующихся музейными и цифровыми технологиями, в школе у которых уже есть свой музей. Заявки принимаются на сайте до 9 октября.

С 12 по 18 октября в группе конкурса «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте» пройдет тематическая неделя «Новый цифровой музей». Школьники познакомятся с лучшими музейными примерами, технологиями, практиками и при поддержке кураторов будут работать над своими проектами.

С 19 октября 40 лучших команд начнут обучение в музейном акселераторе. Участники предложат концепцию и тематико-экспозиционный план, новые технологические решения – от виртуального тура до экспонатов в дополненной реальности, программу развития музея, а затем представят проекты экспертам.

Лучшие команды получат призы и право представить свои концепции на Патриотическом форуме в декабре 2020 года с возможностью получить гранты на реализацию своих проектов.

«В рамках конкурса «Большая перемена» школьники выполняли кейсы от Кружкового движения, один из которых был посвящен новым технологиям в музейном деле. Идея «цифрового музея» настолько вдохновила нас, что в итоге родился новый совместный проект. Оцифровка музейных фондов – это интересная практическая деятельность с понятным и четким результатом, которого детям зачастую не хватает в процессе традиционного обучения. Работа с артефактами, архивными свидетельствами, фотографиями формирует у школьников культуру работы с историческими документами. Это и есть не оторванные от жизни, а настоящие проектные задачи, имеющие осязаемый результат, который и дети, и педагоги могут увидеть», – подчеркнула заместитель директора «Роспатриотцентра», координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона учеников 8–10-х классов из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и «Роспатриотцентр». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Росмолодежи.