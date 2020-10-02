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В британском зоопарке расселили пятерых попугаев, которые научили друг друга материться и ругались на посетителей

В британском зоопарке расселили пятерых попугаев, которые научили друг друга материться и ругались на посетителей
Администрации зоопарка Линкольншира на востоке Великобритании пришлось расселить пятерых африканских серых попугаев из-за их нецензурной брани, пишут Би-би-си и The Guardian.

Попугаи по кличкам Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси попали в зоопарк в августе, их сразу же отправили на карантин. После положенной изоляции птиц перевели в основные вольеры, и тогда выяснилось, что все пятеро умеют материться.

По словам руководителя зоопарка Стива Николса, нецензурной лексике попугаи научились друг от друга на карантине. Поначалу матерящиеся птицы вызывали у сотрудников только смех, но потом пернатые и сами стали практически безостановочно хохотать.

«И пошло: один начинает ругаться, другие хохочут, это заводит его еще больше, потом эстафету перехватывает следующий, и поток брани и смеха льется, прямо как в каком-то рабочем клубе», — говорит Николс.
Как только птиц выпустили в вольеры и представили публике, они тут же грязно обругали кого-то из посетителей. Те, правда, не жаловались и были только рады.

Тем не менее администрация решила расселить сквернословов и подсадить их к другим собратьям, которые научили бы новичков их естественной манере общения.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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