В британском зоопарке расселили пятерых попугаев, которые научили друг друга материться и ругались на посетителей

Алексей Вольцев

Администрации зоопарка Линкольншира на востоке Великобритании пришлось расселить пятерых африканских серых попугаев из-за их нецензурной брани, пишут Би-би-си и The Guardian.Попугаи по кличкам Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси попали в зоопарк в августе, их сразу же отправили на карантин. После положенной изоляции птиц перевели в основные вольеры, и тогда выяснилось, что все пятеро умеют материться.По словам руководителя зоопарка Стива Николса, нецензурной лексике попугаи научились друг от друга на карантине. Поначалу матерящиеся птицы вызывали у сотрудников только смех, но потом пернатые и сами стали практически безостановочно хохотать.«И пошло: один начинает ругаться, другие хохочут, это заводит его еще больше, потом эстафету перехватывает следующий, и поток брани и смеха льется, прямо как в каком-то рабочем клубе», — говорит Николс.Как только птиц выпустили в вольеры и представили публике, они тут же грязно обругали кого-то из посетителей. Те, правда, не жаловались и были только рады.Тем не менее администрация решила расселить сквернословов и подсадить их к другим собратьям, которые научили бы новичков их естественной манере общения.