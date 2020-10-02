В Молдавии спикер получила полномочия президента: Додон ушёл в отпуск

Влада Некрасова

Глава государства Игорь Додон сегодня, 2 октября, сложил с себя полномочия президента, уйдя в отпуск на период официально начавшейся предвыборной кампании. Согласно конституции, полномочия президента на это период перешли к действующему председателю парламента Зинаиде Гречаной.

«Президент не обязан уходить в отпуск на период избирательной кампании, так как у него имеется много конституционных обязательств, однако, такое решение было принято, чтобы не было подозрений в использовании административного ресурса», — заявил Игорь Додон.

Напомним, спикер Гречаная четыре года назад возглавила Партию социалистов, председателем которой до своего избрания в 2016 году был Додон. Она полностью поддерживает молдавского лидера, о чем написала на своей странице в соцсети, комментируя представленную им предвыборную президентскую программу.

«Игорь Николаевич — прекрасный коллега, надежный друг и профессиональный руководитель. Благодаря своим профессиональным и лидерским качествам наш президент всегда умел собирать высокоэффективные команды единомышленников, сплачивать вокруг себя людей. И пример этого — партия ПСРМ, которая всегда поддерживает президента в его начинаниях», — отметила Зинаида Гречаная, добавив, что уверена в том, что получив второй мандат Додон выведет страну на достойное место среди других европейских государств.

Как сообщало ИА Newstes , 29 сентября президент Молдавии Игорь Додон объявил, что теперь еженедельные совещания с главой правительства Ионом Кику и председателем парламента Зинаидой Гречаной в период предвыборной кампании президентских выборов проводиться не будут.

«2 октября начнётся избирательная кампания президентских выборов, в связи с чем, еженедельные совещания высшего руководства временно не будут проводиться, чтобы избежать спекуляций по поводу использования административного ресурса», — подчеркнул молдавский лидер.