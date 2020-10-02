В России пройдет Марафон по функциональной грамотности

Анастасия Иванова

«Яндекс.Учебник» запускает Марафон по функциональной грамотности для педагогов и школьников, сообщает пресс-служба проекта.

Марафон начнется 5 октября. В течение первого этапа (до 5 ноября) для педагогов будет проводиться онлайн-диагностика компетенций – им будет предложено решить, как надо действовать в различных учебных ситуациях. По окончании этого этапа учителя получат сертификаты и рекомендации для развития.

Бесплатный курс повышения квалификации по методике формирования функциональной грамотности у учеников на платформе «Я Учитель» поможет учителям формировать читательскую, математическую, естественно-научную, финансовую грамотность, а также креативное мышление, глобальные компетенции у своих учеников, отмечают организаторы проекта.

Учителям будут доступны видеоинтервью экспертов, кейсы с разбором и комментариями экспертов, примеры конкретных заданий по развитию функциональной грамотности. В создании курса участвовали специалисты Московского городского педагогического университета.

12 ноября на платформе «Яндекс.Учебник» можно ознакомиться с новыми подборками заданий на развитие функциональной грамотности, рассчитанными на учеников 1–4-х классов. С их помощью ребята научатся ориентироваться в источнике информации, затем извлекать информацию и работать с недостающими данными. Задачи создавались совместно с экспертами Центра оценки качества образования Института стратегии развития образования РАО. По итогам работы с подборками учителю будет предоставлен подробный аналитический отчет с «картой навыков» каждого из учеников, но только в том случае, если учитель обратился к заданиям в даты марафона.

Завершением курса для учеников станет игра-квест «Иду к цели» (22 марта – 7 апреля) для учеников 1–6-х классов. Участникам предстоит отправиться в виртуальный поход, подготовить припасы и оборудование, собрать рюкзак, проложить маршрут на карте. В пути игрокам придется находить решения к задачам, выбирать оптимальные маршруты, прислушиваться к советам. Игра была создана при поддержке методистов издательства детских обучающих игр «Банда умников». 12 апреля состоится награждение учителей – участников марафона. Будут определены финалисты, вручены сертификаты и призы: планшеты, фирменные сувениры.

Участие в марафоне по функциональной грамотности бесплатное для всех. Учитель может подключиться к нему на любом этапе.