В России задержали помощника президента Абхазии

Лидия Мартынова

Помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба задержан в России на десять суток за нарушение российско-абхазской границы в августе, сообщил РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.

В начале августа в соцсетях появилось видео, на котором мужчина на черном внедорожнике таранит ворота на границе России и Абхазии, его безуспешно пытается остановить пограничник. В пояснениях к видео говорится, что водитель - Авидзба. Затем в соцсетях появились пояснения, сделанные якобы от его имени: предположительно, его не пропускали через границу из-за ограничений, наложенных приставами, игнорируя его дипломатический паспорт. Позже в УФССП по Краснодарскому краю РИА Новости подтвердили наличие долгов у Авидзбы, уточнив, что они были погашены.

"Он добровольно явился в следственные органы. У нас до этого велись переговоры с соответствующими структурами Российской Федерации, и была уверенность, что к нему не будет применена мера пресечения, но в итоге его задержали на десять суток, до суда", - сказал Шамба.

Донбассе с 2014 года. Он создал и был командиром интернационального отряда "Пятнашка". Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцево и в донецком аэропорту.

Также Авидзба был одним из инициаторов январского митинга в Сухуме, в результате которого подал в отставку с поста президента Абхазии Рауль Хаджимба. Позже президентом стал Аслан Бжания, а Авидзба был назначен его помощником по международным связям.