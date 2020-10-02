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В Турции разъяснили, в каких случаях иностранным туристам нужен HES-код

В Турции разъяснили, в каких случаях иностранным туристам нужен HES-код

Представители отелей, турецких принимающих компаний и источники «Вестника АТОР» в аэропорту Антальи разъяснили, в каких случаях иностранному туристу может понадобиться HES-код. По факту, нововведения никак не затрагивают подавляющее большинство туристов.

С 1 октября в Турции вступили в силу правила, согласно которым турецким гражданам и иностранцам, постоянно проживающим в Турции, для заселения в отель требуется получать на телефон HES-код («код здоровья», содержащий информацию о месте нахождения и истории перемещений человека).

Согласно данным, полученным 1 октября «Вестником АТОР» от отельеров и турецких DMC, иностранным туристам, прибывшим на отдых в отель, получать такой код по-прежнему не требуется.

Тем не менее, как пояснили источники редакции в аэропорту Антальи и в турецких принимающих компаниях, получать HES-код с 1 октября иностранным туристам все же потребуется для совершения ряда действий.

Купить один билет из Москвы с двумя сегментами пока по-прежнему возможно и без HES-кода – но с 1 октября иностранный турист не сможет без HES-кода забронировать отдельный сегмент полета внутри Турции (например, самостоятельно купить в Турции отдельный билет на внутренний рейс Стамбул – Анталья). Точно так же не получится без HES-кода самостоятельно купить иностранцу билет на междугородние автобусы.

Так как HES-код не приходит на не-турецкие SIM-карты, чтобы все-таки купить такие билеты, российскому туристу потребуется отправить с телефона любого турецкого гражданина (например, сотрудника отеля на ресепшн, гида, турагента, работника магазина и т.п.) на короткий номер 2023 SMS следующего содержания (через пробелы): HES RUS номер загранпаспорта год рождения фамилия (как в загранпаспорте, латиницей). В ответном SMS придет HES-код. Процедура занимает несколько секунд. 

Однако для пользования в Турции долмушами (маршрутками), городскими автобусами, такси, метро HES-код иностранцам на настоящий момент, как и ранее, не требуется.

Таким образом, нововведения практически никак не затрагивают российских туристов, находящихся на отдыхе в отелях и приехавших по линии туроператоров – они нечасто покидают отель, лишь иногда переезжая на такси или долмуше в некоторые близлежащие точки (здесь HES-код пока не нужен).

Некоторые (весьма незначительные и легко решаемые) неудобства от новых правил с HES-кодом могут быть лишь у тех самостоятельных туристов, кто путешествует между городами Турции, приобретая внутренние перелеты или билеты на междугородние автобусы.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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