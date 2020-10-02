В Великом Новгороде найдена берестяная грамота XIV века

Вадим Карасев

Новгородской экспедицией Института археологии РАН была обнаружена берестяная грамота, датируемая третьей четвертью XIV века, сообщает сайт института. Она стала десятой грамотой, найденной в сезоне 2020 года, а за всю историю археологических исследований Великого Новгорода — 1132-й.

Находка была сделана во время раскопок на месте будущего строительства на Софийской стороне города. Через северную оконечность раскопа проходит мостовая средневековой Воздвиженской улицы, к которой примыкают усадьбы с остатками жилых и хозяйственных построек. Вскрыто четыре яруса мостовой, которые имеют на себе следы сильных пожаров.

Грамота найдена на четвертом ярусе мостовой. Рядом с ней, на территории усадьбы, обнаружена печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего этот пост в 1354–1380 годах, что позволяет предварительно датировать грамоту. Более точно дату ее написания можно будет определить после дендрохронологического анализа плах мостовой.

Сохранилась лишь нижняя часть разорванной еще в древности грамоты, содержащая две строки. Предполагается, что грамота отправлена из Заволочья — восточной исторической области Новгородской земли, находящейся за «волоками», в бассейне Северной Двины и Онеги, на территории современной Вологодской и Архангельской областей. «Автор задает своему адресату вопрос "Чи пойдет рать за Волок", а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда. Эти места были зоной пересечения интересов Новгорода и Ростова, (а позднее — Москвы), сопровождавшегося частыми военными конфликтами. Возможно, посылка рати, о которой говорится в грамоте, связана с одним из них: в обычной ситуации дань собиралась без участия военной силы», — рассказывает заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.