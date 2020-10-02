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В Великом Новгороде найдена берестяная грамота XIV века

В Великом Новгороде найдена берестяная грамота XIV века

Новгородской экспедицией Института археологии РАН была обнаружена берестяная грамота, датируемая третьей четвертью XIV века, сообщает сайт института. Она стала десятой грамотой, найденной в сезоне 2020 года, а за всю историю археологических исследований Великого Новгорода — 1132-й.

Находка была сделана во время раскопок на месте будущего строительства на Софийской стороне города. Через северную оконечность раскопа проходит мостовая средневековой Воздвиженской улицы, к которой примыкают усадьбы с остатками жилых и хозяйственных построек. Вскрыто четыре яруса мостовой, которые имеют на себе следы сильных пожаров.

Грамота найдена на четвертом ярусе мостовой. Рядом с ней, на территории усадьбы, обнаружена печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего этот пост в 1354–1380 годах, что позволяет предварительно датировать грамоту. Более точно дату ее написания можно будет определить после дендрохронологического анализа плах мостовой.

Сохранилась лишь нижняя часть разорванной еще в древности грамоты, содержащая две строки. Предполагается, что грамота отправлена из Заволочья — восточной исторической области Новгородской земли, находящейся за «волоками», в бассейне Северной Двины и Онеги, на территории современной Вологодской и Архангельской областей. «Автор задает своему адресату вопрос "Чи пойдет рать за Волок", а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда. Эти места были зоной пересечения интересов Новгорода и Ростова, (а позднее — Москвы), сопровождавшегося частыми военными конфликтами. Возможно, посылка рати, о которой говорится в грамоте, связана с одним из них: в обычной ситуации дань собиралась без участия военной силы», — рассказывает заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

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По материалам: polit.ru

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