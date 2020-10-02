Ванесса Паради, Марион Котийяр и другие на открытии выставки Chanel в Париже

Вадим Карасев

Несколько дней назад в Париже началась Неделя моды, но показами все интересные события в городе не ограничиваются. Так, в музее моды Palais Galliera состоялось открытие выставки, посвященной творческому наследию Габриэль Шанель под названием Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto.

Гостями закрытой церемонии открытия стали друзья бренда, в том числе Ванесса Паради, Марион Котийяр, Бланка Ли, Анна Муглалис и другие.





Ванесса ПарадиМарион КотийярАнна МуглалисБланка ЛиКаролин де Мегрэ

В залах музея гости могли увидеть архивные модели, а всего на выставке представлено 350 экспонатов, созданных с 1910 по 1971 год. Экспозиция дает полномасштабное представление о рождении и эволюции фирменного стиля Габриэль Шанель, особенностях ее работ, а также ее вкладе в историю моды.

Выставка продлится до 14 марта 2021 года, ну а вот новую коллекцию бренда можно будет увидеть совсем скоро. В рамках Недели моды в Париже показ Chanel состоится 6 октября.







