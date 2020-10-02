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Ванесса Паради, Марион Котийяр и другие на открытии выставки Chanel в Париже

Ванесса Паради, Марион Котийяр и другие на открытии выставки Chanel в Париже

Несколько дней назад в Париже началась Неделя моды, но показами все интересные события в городе не ограничиваются. Так, в музее моды Palais Galliera состоялось открытие выставки, посвященной творческому наследию Габриэль Шанель под названием Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto. 

Гостями закрытой церемонии открытия стали друзья бренда, в том числе Ванесса Паради, Марион Котийяр, Бланка Ли, Анна Муглалис и другие.


Ванесса Паради
Марион Котийяр
Анна Муглалис
Бланка Ли
Каролин де Мегрэ

В залах музея гости могли увидеть архивные модели, а всего на выставке представлено 350 экспонатов, созданных с 1910 по 1971 год. Экспозиция дает полномасштабное представление о рождении и эволюции фирменного стиля Габриэль Шанель, особенностях ее работ, а также ее вкладе в историю моды.

Выставка продлится до 14 марта 2021 года, ну а вот новую коллекцию бренда можно будет увидеть совсем скоро. В рамках Недели моды в Париже показ Chanel состоится 6 октября.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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