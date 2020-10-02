ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию
По его словам, 74% респондентов, заявивших об участии в выборах в этом году, отметили, что скорее положительно относятся к возможности голосовать в течение трех дней. Скорее отрицательно к ней относятся лишь 15% респондентов, 10% безразлично.
"То есть, видим, что в принципе многодневка понравилась тем, кто принял в ней участие", - сказал Федоров в ходе круглого стола "Безопасные выборы. Как справляются избирательные системы с новыми вызовами".
Он пояснил, что в ходе закрытого опроса об аргументах в пользу многодневного голосования с возможностью выбрать не более двух ответов, 60% отметили, что таким образом появляется возможность удобного дня и времени голосования, 37% отметили санитарную безопасность такого голосования, 27% подчеркнули, что таким образом на участках будет меньше людей единовременно, 23% полагают, что проголосовать могут больше людей.