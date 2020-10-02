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Венера в Деве: 5 Знаков Зодиака, которым повезет в любви

Венера в Деве: 5 Знаков Зодиака, которым повезет в любви

Венера в Деве будет щедра на приятные моменты для всех Знаков Зодиака. Но для некоторых из них период со 2 по 28 октября станет поворотным — им несказанно повезет в любви.


Энергии сентября вели и готовили нас к переходу Венеры в Знак Девы, и этот момент наконец наступил. Прошлые поступки принесут каждому заслуженные плоды: всем воздастся по заслугам. Это не остановка в движении: даже если вы всем довольны, сесть и расслабиться вряд ли получится. Энергетическая волна Венеры, как всегда, принесет много эмоций и импульсов, контролировать которые многим будет непросто. Оцените текущие достижения, переосмыслите намеченное, если хотите повстречаться с удачей. Повезет всем, но некоторым Знакам — даже чуточку больше.

Дева

Девы постигнут дзен. Астрологи предлагают избавиться от беспокойства и перестать ставить работу на первое место. Венера переходит в ваш Знак, принося с собой приятные перемены. Самое главное — нормализовать душевный комфорт, договориться с собой, ведь внутреннее состояние — это зеркало происходящих событий. Сокрушительная буря чувств не страшна Девам, напротив, эмоции утихнут и освободят время для медитаций, духовных поисков и ответов на главные вопросы.

Совет звезд: расслабьтесь, разложите мысли по полочкам и приготовьтесь впустить в свою жизнь что-то новое.

Весы


Венера считается покровителем Весов, а значит, представители этого Знака испытают самое лучшее чувство в мире — уверенность, что сложный и болезненный период скоро пройдет, кармическое испытание преодолено. Позади останутся грусть, страх, неудачи, а впереди ждет только любовь и счастье. Если Весы начнут получать от этого наслаждение, их личная жизнь окрасится новыми красками. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прекратить грызть себя за то, что было в прошлом. Пришло время избавиться от негативных воспоминаний и чувства вины.

Совет звезд: время наслаждаться каждым моментом своей жизни, мечтать, любить и верить.

Телец

Переход Венеры в Знак Девы сулит Тельцам энергетический подъем. Со 2 по 28 октября у них будет шанс извлечь нужные уроки из прошлого и начать путь к новым победам. Венера поможет превратить душевные раны в мудрость, даст сил простить и отпустить все то, что терзает сердце и мешает гармоничному развитию отношений. Сейчас важно сделать все возможное, чтобы не зацикливаться на своих ошибках или недостатках партнера, а принять их. Интуиция будет на стороне Тельцов, поэтому они не пропустят знаки судьбы и отчетливо услышат то, что пытается им сказать сердце.

Совет звезд: хватит роптать на судьбу — помогите себе освободиться от душевной боли, которая блокирует голос вашего сердца.

Рыбы


Венера в Деве — удачный момент для Рыб. Если у них накопилось много сомнений, со 2 по 28 октября их получится разрешить, а также избавиться от всего, что причиняет беспокойство и волнение. Самое главное — верно расставить приоритеты. Какие темы личной жизни требуют предельного внимания? Стоит подумать на тем, что хотелось бы изменить, что — улучшить, а с чем — проститься раз и навсегда. Период благоприятен для того, чтобы отказаться от старых обид, иллюзий, отживших связей, нездоровых привычек и токсичных отношений.

Совет звезд: потребуется сосредоточенность на главном. Слушайте и прислушивайтесь к себе: ваши чувства — ключ к счастью в личной жизни.

Рак

Работа и жизненные хлопоты могут подождать. Венера в Деве — уникальный шанс для того, чтобы вдохнуть в жизнь новую энергию, обновить отношения и изменить свое мировоззрение. Астрологи советуют брать от жизни только самое лучшее. Важно найти время для любви и душевных разговоров — это поднимет самооценку и поможет поверить в лучшее. Венера призывает отказаться от людей, которые мешают чувствовать себя вдохновленно и свободно. Пришло время поддаться чувствам, окунуться в бурный роман и получить удовольствие от романтических отношений.

Совет звезд: вычеркните из жизни ненужных людей, в противном случае они лишат вас счастья.

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По материалам: dailyhoro.ru

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