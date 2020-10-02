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Ви из BTS пострадал на съемках клипа «ON»

Ви из BTS пострадал на съемках клипа «ON»

Парни из BTS – настоящие профессионалы своего дела, которые могут выкладываться на полную в нечеловеческих условиях: после отсутствия сна и 10 часов тренировок они дают такие взрывные концерты, что АРМИ даже не чувствуют их усталости. При этом агентство бойз-бэнда делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность музыкантов и не добавлять в их непростое расписание лишних сложностей.


Но даже при таком скрупулезном подходе к организации иногда случаются непредсказуемые «провалы», а кто-то из участников может получить травму. Даже если это такой профессионал, как Ви (V).


Недавно на YouTube-канале бойз-бэнда вышел новый ролик «‘ON’ Kinetic Manifesto Film», в котором фанатам группы предоставился шанс заглянуть за кулисы и узнать чуть больше о съемках легендарного клипа BTS.

Во время съемок клипа парни танцевали настолько интенсивно, что в какой-то момент молния от роскошного белого костюма Тэхёна ударила его по лицу. Съемки моментально были приостановлены, но, к счастью, все обошлось: молния попала в бровь музыканта, но не задела его глаз.

«Какой облегчение!»

– выдохнул Чонгук (Jungkook)

Пока Ви пересматривал запись на мониторе, лидер группы RM пытался как-то подбодрить друга, шуточно комментируя все происходящее на экране:

«Он и не подозревал, какая катастрофа ждет его через 10 минут».

Помощь Намджуна оказалась очень кстати: Ви заулыбался, а уже через несколько минут вернулся к съемкам, полностью забыв о происшествии.


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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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