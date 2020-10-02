Ви из BTS пострадал на съемках клипа «ON»

Алексей Вольцев

Парни из BTS – настоящие профессионалы своего дела, которые могут выкладываться на полную в нечеловеческих условиях: после отсутствия сна и 10 часов тренировок они дают такие взрывные концерты, что АРМИ даже не чувствуют их усталости. При этом агентство бойз-бэнда делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность музыкантов и не добавлять в их непростое расписание лишних сложностей.

Но даже при таком скрупулезном подходе к организации иногда случаются непредсказуемые «провалы», а кто-то из участников может получить травму. Даже если это такой профессионал, как Ви (V).

Недавно на YouTube-канале бойз-бэнда вышел новый ролик «‘ON’ Kinetic Manifesto Film», в котором фанатам группы предоставился шанс заглянуть за кулисы и узнать чуть больше о съемках легендарного клипа BTS.

Во время съемок клипа парни танцевали настолько интенсивно, что в какой-то момент молния от роскошного белого костюма Тэхёна ударила его по лицу. Съемки моментально были приостановлены, но, к счастью, все обошлось: молния попала в бровь музыканта, но не задела его глаз.

«Какой облегчение!»

taehyung accidentally got hurt by the zipper but thankfully it missed his eye :( pic.twitter.com/wvwbO4SBC9 — xia⁷ (@vantends) October 1, 2020

– выдохнул Чонгук (Jungkook)

Пока Ви пересматривал запись на мониторе, лидер группы RM пытался как-то подбодрить друга, шуточно комментируя все происходящее на экране:

«Он и не подозревал, какая катастрофа ждет его через 10 минут».

Помощь Намджуна оказалась очень кстати: Ви заулыбался, а уже через несколько минут вернулся к съемкам, полностью забыв о происшествии.

taehyung was hit by the zipper of his jacket and RM tried to cheer him up by joking :( poor baby #방탄소년단 #ON Kinetic Manifesto Film #BTS pic.twitter.com/LyPRnehBsK — ᴮᴱ 일라⁷ ⟬⟭ LIFE GOES ON (@jksonyeon) October 1, 2020





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