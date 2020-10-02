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Внучка Людмилы Гурченко избита в центре Москвы

Внучка Людмилы Гурченко избита в центре Москвы

Несколько часов назад, стало известно, что единственная наследница великой актрисы Людмилы Гурченко, 36-летняя Елена Королёва, избита в центре Москвы. На девушку напали неизвестные возле ночного клуба, повалили на асфальт и нанесли серьёзные удары по голове и всему телу. Как выяснилось позже одной из нападавших оказалась столичная модель Лара Фрост, а причиной стала банальная ревность к молодому человеку.


Наследницу легендарной актрисы забрали на Скорой Помощи и сделали все необходимые процедуры, чтобы минимизировать гематомы. Девушка уже написала заявление в полицию и сейчас проходит лечение дома:


«Хожу по врачам, прогноз неутешительный. Спасибо любимому за лучших экспертов. Мадам с невероятной грудью, похоже, реально ненавидит нормальных женщин. Видимо, ее ухажер после такого исчез и правильно сделал. В итоге у меня травмирована челюсть. Знала, куда бить, наверное», — рассказала Елена изданию StarHit

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По материалам: popcake.tv

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