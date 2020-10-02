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Всероссийские проверочные работы проходят планово – Рособрнадзор

Всероссийские проверочные работы проходят планово – Рособрнадзор

Всероссийские проверочные работы проходят планово,  сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

«ВПР проводятся в плановом режиме, за исключением нескольких школ, которые ушли на карантин. Никаких изменений в порядок и график их проведения не вносилось», – рассказали в ведомстве.

В 2020 году ВПР проходят в период с 14 сентября по 12 октября.

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований ФГОС. Они не являются аналогом государственной итоговой аттестации, а проводятся на региональном или школьном уровне.

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям.

# Общество
По материалам: edu.ru

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