Всероссийские проверочные работы проходят планово – Рособрнадзор

Влада Некрасова

Всероссийские проверочные работы проходят планово, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

«ВПР проводятся в плановом режиме, за исключением нескольких школ, которые ушли на карантин. Никаких изменений в порядок и график их проведения не вносилось», – рассказали в ведомстве.

В 2020 году ВПР проходят в период с 14 сентября по 12 октября.

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований ФГОС. Они не являются аналогом государственной итоговой аттестации, а проводятся на региональном или школьном уровне.

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям.