Выборы в Молдавии: Кандидаты начали агитацию, каждый уверен в своей победе

Лидия Мартынова

К концу первого дня начала официальной президентской компании в Молдавии, сегодня, 2 октября, все кандидаты поспешили заявить о своей предвыборной программе и начать агитацию.

Утром первым представил свой план действий действующий глава государства Игорь Додон. Его программа держится на семи «столбах»: заботе о людях, благоустроенном городе и современном селе, устойчивой экономике, защите и укреплении государственности, внутренней политике, сбалансированной внешней политике, сохранении христианских и традиционных ценностей.

Вслед за ним начала агитационную компанию экс-премьер, лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Политик, которого поддерживают западные либералы и унионисты (сторонники присоединения РМ к Румынии), вступила в борьбу под лозунгом: «Пришло время хороших людей».

По прогнозам местных социологов Додон и Санду имеют наибольшие шансы встретится во втором туре голосования. С такой расстановкой сил не согласен их электоральный конкурент, председатель «Нашей партии» Ренато Усатый. По словам политика, разыскиваемого правоохранительными органами России за участие в «ландромате» (незаконный вывод более 500 млрд рублей), «реальные» опросы общественного мнения показывают «далеко не радужную перспективу» как для Игоря Додона, так и для Майи Санду. Основным тезисом программы Усатого является то, что «людям придется выбирать между прошлой жизнью или новой». Для этого он обещает готов запросить у экспертов план модернизации страны, ликвидировать районную администрацию и реформировать правоохранительные органы.

Представитель партии «Шор» Виолетта Иванова присоединилась к предвыборной гонке с программой «Молдова-2024», которая включает четыре компонента. Основные направления, которые будут реализованы, это инфраструктура и региональное развитие, сельское хозяйство, социальная защита и здравоохранение, борьба с коррупцией.

Лидер политформирования Илан Шор (скрывается от обвинения в банковском мошенничестве) поддержал своего кандидата подчеркнув, что полностью доверяет ей, и что «победа Виолетты Ивановой позволит превратить Республику Молдавия в новый Сингапур — одну из самых развитых стран мира».

Кандидат от Либерально-демократической партии Молдавии Тудор Делиу в своей программе акцент сделал на том, что хочет стать «президентом мира, а не войны». Он обещает установить мир между партиями и ветвями власти. Поддержать его пришел лидер ЛДПРМ бывший премьер-министр Владимир Филат, ранее осужденный за коррупцию (в декабре 2019 года условно-досрочно освобожден из заключения).

«Твердо верю в то, что, если мы будем работать и донесем до людей столь необходимое сообщение о том, что стране нужен преданный человек, мы добьемся победы. У Делиу есть все качества, чтобы быть президентом, и я горжусь тем, что являюсь членом семьи Либерально-демократической партии РМ», — отметил в своей речи Филат.

Последний оставшийся кандидат, экс-глава МВД в кабинете Санду председатель партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе пока не рассказал, как собирается победить и что готов предложить в этом случае гражданам. Учитывая то, что ППДП на парламентских выборах состояла с ПДС в одном избирательном блоке ACUM, программа Нэстасе не будет сильно отличаться от Майи Санду.

ИА Newstes сообщало, что выборы президента Республики Молдавия пройдут 1 ноября. В избирательном бюллетене под первым номером значится лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, за ним следует Андрей Нэстасе со своей «Платформой», третьим номером идет от либерал-демократов Тудор Делиу, а баллотирующаяся от партии «Шор» депутат парламента Виолетта Иванова заняла пятую строчку списка. Замыкает список претендующий на второй мандат действующий глава государства Игорь Додон.