За кого готовы отдать голоса жители Славянска на предстоящих выборах

Анастасия Иванова

На прошлой неделе был проведен социологический опрос среди жителей Славянска, кого же всё-таки они видят мэром города?Первое место жители Славянска отдали одиозной Неле Штепе, она с большим отрывом ушла вперед от своих конкурентов.Второе место занимает действующий мэр - Вадим Лях, который известен своей фразой - "Любить Славянск, как Неля", благодаря которой и победил на прошлых местных выборах.Третье место занимает Ольга Алтунина, она известна в городе, как депутат и общественник.Последнее место занял Павел Придворов - депутат Славянского городского совета. В 2014 он уже занимал кресло мэра, был исполняющим обязанности, но оценив обстановку подал в отставку.