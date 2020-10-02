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За кого готовы отдать голоса жители Славянска на предстоящих выборах

За кого готовы отдать голоса жители Славянска на предстоящих выборах

На прошлой неделе был проведен социологический опрос среди жителей Славянска, кого же всё-таки они видят мэром города?

Первое место жители Славянска отдали одиозной Неле Штепе, она с большим отрывом ушла вперед от своих конкурентов.

Второе место занимает действующий мэр - Вадим Лях, который известен своей фразой - "Любить Славянск, как Неля", благодаря которой и победил на прошлых местных выборах.

Третье место занимает Ольга Алтунина, она известна в городе, как депутат и общественник.

Последнее место занял Павел Придворов - депутат Славянского городского совета. В 2014 он уже занимал кресло мэра, был исполняющим обязанности, но оценив обстановку подал в отставку.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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