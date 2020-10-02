Заочная медэкспертиза инвалидности прекращена

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

С 2 октября 2020 года стала недоступной возможность заочного освидетельствования для установления степени нетрудоспособности и продления группы инвалидности.

В течение предыдущих семи месяцев — с 1 марта по 1 октября включительно — действовал упрощенный порядок прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности или подтверждения ранее присвоенной группы.

Такую меру в числе других приняли для предотвращения распространения COVID-19 в России и обеспечения прав инвалидов на социальную защиту.

С 2 октября снова действуют общие правила признания лица инвалидом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 года № 95.

Согласно данному документу, условиями признания гражданина инвалидом являются:

- нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

- ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);

- необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию.

Наличие только одного из перечисленных условий не является достаточным основанием для признания гражданина инвалидом.

В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет — категория «ребенок-инвалид».

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