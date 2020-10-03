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Арт-дирекция в полном составе покинула фестиваль "Территория"

Арт-дирекция в полном составе покинула фестиваль "Территория"
Арт-дирекция международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", в которую входили Кирилл Серебренников, Чулпан Хаматова, приняли решение уйти в полном составе, сообщил на пресс-конференции в пятницу художественный руководитель Театра наций, член дирекции Евгений Миронов.

Пятнадцатый фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в Москве с 16 октября по 3 ноября.

"Этот фестиваль юбилейный. Пятнадцать лет назад мы придумали фестиваль "Территория". Нам так хотелось расширить наши собственные границы, мало того, поделиться своим опытом с другими, конечно, сама идея фестиваля уже витала в воздухе. Пятнадцать лет - это все-таки срок. У всех появились свои фонды, театры, институции. Во-первых, меньше стали уделять времени фестивалю, а это вещь невозможная, он требует практически в течение всего года много очень сил", - отметил Миронов.


По его словам, это дело молодых, поэтому в этом году они приняли принципиальное решение уйти всем составом.


"И передать этот факел замечательной команде - актрисе Юлии Пересильд, хореографу Анне Абалихиной, режиссерам Тимофею Кулябину и Дмитрию Волкострелову, куратору Алексею Новоселову, музыкальному театральному критику Дмитрию Ренанскому", - рассказал Миронов.

Он выразил уверенность, что у новой команды все получится. "Конечно, невозможно представить фестиваль без нашего участия в той или иной дозировке. Удачи вам. Удачи нашему фестивалю "Территория", - заключил Миронов.

Фестиваль существует с 2006 года. В арт-дирекцию входили Миронов, Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Теодор Курентзис, Кирилл Серебренников, Андрей Ураев и Василий Церетели.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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