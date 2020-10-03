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Атака на Нагорный Карабах беспрецедентна по масштабам — Пашинян

Атака на Нагорный Карабах беспрецедентна по масштабам — Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал атаку армии Азербайджана на Нагорный Карабах беспрецедентной по масштабам.

Видеообращение главы государства к соотечественникам было опубликовано на его странице в Facebook 3 октября.

«Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Его масштабы беспрецедентны», — цитирует Пашиняна «РИА Новости».

По его словам, такие масштабы очень редки XXI веке, а боевыми действиями в регионе с азербайджанской стороны руководят около 150 высокопоставленных военных Турции.

Он также заявил, ссылаясь на сведения армянских военных, что в наступлении на Нагорный Карабах участвуют турки и сирийцы, «наемники, террористы и спецназовцы».

Пашинян отметил, что несмотря на это, противнику пока не удалось решить ни одной стратегической задачи. При этом премьер республики считает, что целью Баку и Анкары является не захват территорий, а уничтожение населения.

Напомним, что в ночь на 3 октября армия Азербайджана начала новое наступление в Нагорном Карабахе. Наступающим частям удалось продвинуться по нескольким направлениям. Новому обстрелу подвергся Степанакерт.

Как сообщало ИА Newstes, после этого армянские силы перешли в контрнаступление, на одном из направлений атаку удалось отбить. По всему фронту продолжаются тяжелые бои. Положение сложилось настолько серьезное, что на фронт отбыл лично президент НКР Араик Арутюнян.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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