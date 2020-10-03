Беспрецедентно. Пашинян назвал конечную цель нового конфликта в Карабахе

Анастасия Иванова

Азербайджан и Турция хотят не просто решить кризис в Карабахе, а продолжить политику геноцида армян, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В обращении к нации армянский премьер заявил, что нация сейчас переживает, возможно, самый решающий момент в своей многотысячелетней истории.

"Азербайджано-турецкие … группировки хотят не просто решить карабахский вопрос, их цель – армяне всего мира. Они хотят продолжить политику геноцида армян", – поделился мнением Пашинян, слова которого приводят РИА Новости и Sputnik Армения.

Он подчеркнул, что армянские войска должны "сломить вражеский хребет, чтобы он никогда больше не смел посягать на нашу священную землю". Обращаясь к армянам в Карабахе и своей стране, Пашинян призвал посвятить себя одной цели, "и эта цель – победа".

"Сотни танков и боевых машин пехоты, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов и сотни беспилотников, десятки тысяч пехотинцев атакуют по всей линии соприкосновения. Один боевой пост атакуют 150-200 солдат противника. Эти атаки повторяются, сопровождаются ракетными и артиллерийскими ударами", – указал он.

При этом азербайджанским войскам, по его словам, не удалось решить стратегические задачи, когда армянские военные и добровольцы "показывают примеры героизма и стойкости", уничтожая противника.

Нагорном Карабахе[/b]

В минувшее воскресенье, 27 сентября, Минобороны Азербайджана заявило, что армия Армении совершила обстрел ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к жертвам среди гражданского населения и военных.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", однако они были организованы находящимися у линии соприкосновения сторон азербайджанскими силами с тем, чтобы, по мнению официального Еревана, "начать наступление" на карабахском направлении.

В самой непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглась, в частности, столица Степанакерт, в связи с чем власти Арцаха призвали население укрыться в убежищах, а позднее объявили в регионе военное положение и мобилизацию.