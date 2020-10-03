Без зонтиков: синоптики рассказали о погоде в выходные
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
В выходные на большей части Украины ожидается солнечная и теплая погода. Кратковременные дожди возможны на Левобережье, передает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в выходные «большая часть Украины может спокойно и без зонтов любоваться осенними пейзажами без дождя».
В субботу, 3 октября, небольшой дождь пройдет в Чернигове, Сумах, Полтаве и Днепре. Температура воздуха днем на западе, в центре и на юге будет в пределах +21 — +23 градуса, на востоке — +19 — +21. На несколько градусов прохладнее будет в северных областях.
В воскресенье, 4 октября, во всех регионах Украины температура немного повысится. В западных областях столбики термометров покажут +22 -+24 градуса, на остальной территории будет на 1−2 градуса ниже. Во Львове и Ужгороде ожидаются дожди.
Ветер остается юго-восточного направления. В воскресенье на западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях усилится до штормовых порывов.