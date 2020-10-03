Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Без зонтиков: синоптики рассказали о погоде в выходные

Без зонтиков: синоптики рассказали о погоде в выходные

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В выходные на большей части Украины ожидается солнечная и теплая погода. Кратковременные дожди возможны на Левобережье, передает Укргидрометцентр.


Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в выходные «большая часть Украины может спокойно и без зонтов любоваться осенними пейзажами без дождя».

В субботу, 3 октября, небольшой дождь пройдет в Чернигове, Сумах, Полтаве и Днепре. Температура воздуха днем на западе, в центре и на юге будет в пределах +21 — +23 градуса, на востоке — +19 — +21. На несколько градусов прохладнее будет в северных областях.

В воскресенье, 4 октября, во всех регионах Украины температура немного повысится. В западных областях столбики термометров покажут +22 -+24 градуса, на остальной территории будет на 1−2 градуса ниже. Во Львове и Ужгороде ожидаются дожди.

Ветер остается юго-восточного направления. В воскресенье на западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях усилится до штормовых порывов.


[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Энергетика провинции: почему маленький город для человека лучше, чем мегаполис
Энергетика провинции: почему маленький город для человека лучше, чем
Минпросвещения России отрабатывает каждое обращение по вопросам обеспечения школьников начальных классов горячим питанием
Минпросвещения России отрабатывает каждое обращение по вопросам
В Дагестане проходит форум «Молодежная среда – территория без экстремизма»
В Дагестане проходит форум «Молодежная среда – территория без
В Новосибирском строительно-монтажном колледже завершилась модернизация новых мастерских
В Новосибирском строительно-монтажном колледже завершилась
США уже тренируются бомбить Китай
США уже тренируются бомбить Китай
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
В Армении сообщили об ожесточенных боях в Карабахе на двух направлениях
В Армении сообщили об ожесточенных боях в Карабахе на двух
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Лукашенко
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Лукашенко
«Самое важное для нас — АРМИ»: BTS дали интервью для Variety
«Самое важное для нас — АРМИ»: BTS дали интервью для Variety
BTS не нравилось название их группы
BTS не нравилось название их группы
ДНР: Киев отправляет в Баку вооружения: события ночи 3 октября
ДНР: Киев отправляет в Баку вооружения: события ночи 3 октября
Любит — не любит: три способа погадать на взаимность
Любит — не любит: три способа погадать на взаимность

Топ на сегодня

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне выборов
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS

Еще по теме

В Украине завтра облачно и местами дождь
Погода на выходные: синоптики дали обнадеживающий прогноз
Синоптики обещают на субботу дожди
В Украине завтра пасмурно, дождь со снегом и +7 °С