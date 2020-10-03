Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Боец ВСУ, который несколько лет провел в плену боевиков, вернулся на фронт

Боец ВСУ, который несколько лет провел в плену боевиков, вернулся на фронт

Боец ВСУ, который несколько лет провел в плену боевиков, вернулся на фронт

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Танкист Богдан Пантюшенко, участвовавший в боях возле Донецкого аэропорта, а потом пять лет проведший в плену у оккупантов, сейчас снова вернулся на фронт. Боец с позывным Броня рассказал, что его подразделение сейчас находится в Донецкой области.


Боевую подготовку своих побратимов Пантюшенко оценил как нормальную. «Техника, конечно, не новейшие образцы, но исправна и готова к применению, проблем с боекомплектом и горюче-смазочными материалами не наблюдается, люди подготовлены», — поделился своими впечатлениями военнослужащий.

Как сообщали «ФАКТЫ», Богдан Пантюшенко родом из Белой Церкви Киевской области. В 2015 году боец командовал экипажем танка Т-64Б и выполнял задание в районе Путиловского автомобильного моста возле поселка Спартак под Донецком. Целью операции было разблокирование Донецкого аэропорта, но выполнить это не удалось, танкисты попали в засаду.

С 18 января 2015 года и до 29 декабря 2019 года Пантюшенко провел в плену — сначала в застенках у атамана Сафонова, потом в колонии в оккупированной Макеевке. Боевики собирались держать Пантюшенко в заключении 18 лет, но в 2019-м боец был освобожден в ходе обмена.

Фото Богдан Пантюшенко/Facebook

317 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Миллионы, дети, пластические операции: как менялась жизнь звезд шоу "Семейство Кардашьян" за 14 лет его существования
Миллионы, дети, пластические операции: как менялась жизнь звезд шоу
Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима
Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного
"Ложь и манипуляция". ВСУ опровергли очередную версию крушения Ан-26
"Ложь и манипуляция". ВСУ опровергли очередную версию крушения Ан-26
Россия передала Германии четвертый запрос по ситуации с Навальным
Россия передала Германии четвертый запрос по ситуации с Навальным
Кенсингтонский дворец поделился редким видео с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи
Кенсингтонский дворец поделился редким видео с принцем Джорджем,
В России за сутки выявили 9859 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 9859 случаев заражения коронавирусом
Беспрецедентно. Пашинян назвал конечную цель нового конфликта в Карабахе
Беспрецедентно. Пашинян назвал конечную цель нового конфликта в
Глава Камчатского края пригласил всех желающих совместно проинспектировать Халактырский пляж
Глава Камчатского края пригласил всех желающих совместно
Аутсорсинг бизнес процессов от компании UCMS Group
Аутсорсинг бизнес процессов от компании UCMS Group
Тесака похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Тесака похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Атака на Нагорный Карабах беспрецедентна по масштабам — Пашинян
Атака на Нагорный Карабах беспрецедентна по масштабам — Пашинян
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года

Топ на сегодня

При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
В Великом Новгороде найдена берестяная грамота XIV века
В Великом Новгороде найдена берестяная грамота XIV века

Еще по теме

Пока был в плену, умерли ребенок и отец, ушла жена, заболела мать: как украинец в «АТО » сходил
Боец ВСУ рассказал об ужасах плена и о страхе боевиков (ВИДЕО)
В Луганской области из-за атаки ДРГ погиб боец ВСУ
Успел спасти двух бойцов: стали известны подробности боя, в котором погиб офицер 24-й бригады Тарас Матвеев