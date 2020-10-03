Боец ВСУ, который несколько лет провел в плену боевиков, вернулся на фронт

Лидия Мартынова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Танкист Богдан Пантюшенко, участвовавший в боях возле Донецкого аэропорта, а потом пять лет проведший в плену у оккупантов, сейчас снова вернулся на фронт. Боец с позывным Броня рассказал, что его подразделение сейчас находится в Донецкой области.

Боевую подготовку своих побратимов Пантюшенко оценил как нормальную. «Техника, конечно, не новейшие образцы, но исправна и готова к применению, проблем с боекомплектом и горюче-смазочными материалами не наблюдается, люди подготовлены», — поделился своими впечатлениями военнослужащий.

Как сообщали «ФАКТЫ», Богдан Пантюшенко родом из Белой Церкви Киевской области. В 2015 году боец командовал экипажем танка Т-64Б и выполнял задание в районе Путиловского автомобильного моста возле поселка Спартак под Донецком. Целью операции было разблокирование Донецкого аэропорта, но выполнить это не удалось, танкисты попали в засаду.

С 18 января 2015 года и до 29 декабря 2019 года Пантюшенко провел в плену — сначала в застенках у атамана Сафонова, потом в колонии в оккупированной Макеевке. Боевики собирались держать Пантюшенко в заключении 18 лет, но в 2019-м боец был освобожден в ходе обмена.

Фото Богдан Пантюшенко/Facebook

