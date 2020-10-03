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Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму

Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму
Великобритания в пятницу вслед за Евросоюзом внесла в санкционный список двух россиян и четыре компании, которые связаны со строительством Крымского моста, в связи с "нарушением суверенитета Украины", следует из данных сайта министерства финансов Соединенного Королевства.

Список пополнили гендиректор ОАО "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, а также замглавы ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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