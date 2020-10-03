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BTS не нравилось название их группы

BTS не нравилось название их группы

Можешь ли ты себе представить, что популярным группам когда-то не нравилось их название, и они вообще не верили в успех собственного проекта? Да, такое случается не только в России, но и в индустрии к-поп.


В Корее существует множество уникальных и интересных групп. Но иногда бывают и ситуации, когда айдолам не нравится имя своей группы или юнита. Например, южнокорейской к-поп группы BTS потребовалось много времени, чтобы принять и привыкнуть к их названию.


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⠀ #BTS #방탄소년단 #BTS_Dynamite Group Teaser Photo 1

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Первое время, когда юноши только услышали название, которое продюсеры придумали для группы, они думали, что это шутка, и долго смеялись над. Напомним, что сначала группа называлась «Bangtan Boys», что в переводе означает «пуленепробиваемые парни-скауты». Айдолы долгое время стеснялись произносить имя коллектива своим друзьям. RM даже признал, что название их группы было болезненным воспоминанием в их преддебютные дни.

Но поскольку публика уже привыкла к BTS, то было решено оставить его, только расшифровывается оно стало по-другому. «Beyond The Scene«, что означает «за сценой».

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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