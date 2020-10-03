Бурматов запросил информацию об экологической ситуации на Камчатке

Влада Некрасова

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил в Министерство природных ресурсов и экологии и другие ведомства запрос о подробной информации по экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы направили запросы в Минприроды, Росприродназдор и природоохранную прокуратуру — три ведомства. По нашей информации, там сейчас уже сделаны заборы воды. К понедельнику нам обещают подробности происходящего, потому что сейчас все, что мы имеем, это информация, которая распространяется в социальных сетях», — рассказал Бурматов.

Он подчеркнул, что для того, чтобы делать какие-то выводы, нужно провести химический анализ воды, установить концентрацию опасных веществ в ней, определить виновных в этом и установить тяжесть нанесенного вреда, возможные последствия. «В наш комитет поступают массовые обращения с тем, что там есть загрязнение воды. Поэтому чем загрязнено, кем загрязнено и какова концентрация, химсостав — это всё будем выяснять по итогам анализа, который должны провести надзорные ведомства», — сказал парламентарий.

Специалисты гидрометслужбы ранее выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне Халактырского пляжа, местные жители сообщали, что в тот районе морские животные массово выбрасываются на берег. Позднее фенол и нефтепродукты были выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива в Камчатском крае, а факты гибели морских обитателей — выявлены в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья.

Вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разобраться в ситуации. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что экологическая обстановка в регионе изучается, результаты анализа проб воды будут известны в понедельник.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила в субботу, что ведомство провело рейд с забором воды как в океане, так и в прилегающих водоемах.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о том, что все компенсации вреда, который был причинён водным объектам, находящимся в российской собственности, в том числе добровольные и по искам, будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов. Если вред причинён водным объектам, находящимся в региональной или муниципальной собственности, платежи пойдут в бюджеты этих уровней.