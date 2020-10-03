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Чимин плачет! Эмоциональное послание в Twitter для АРМИ

Чимин плачет! Эмоциональное послание в Twitter для АРМИ

Чимин (Jimin) из BTS оказался невероятно эмоциональным айдолом. Чтобы доказать это, давайте вспомним о событиях, произошедших месяц назад. Тогда “Dynamite” вышел в топы и занял 1 место в списке Billboard. Это событие стало настолько важным для истории творчества бэнда, что сегодня Чим вновь решил поблагодарить всех своих поклонников за поддержку и любовь, которые помогают группе ежедневно двигаться вперед и забираться на новую высоту.


На своей официальной страничке в Twitter Чим опубликовал эмоциональное послание для любимых АРМИ. Несмотря на то, что айдол празднует национальный Чхусок, он нашел время чтобы сказать пару тёплых слов людям, сыгравшим огромную роль в его становлении.

«Мне жаль, что я заставил вас ждать несколько дней после объявления еженедельного рейтинга, но, если честно, я тогда чувствовал себя не очень хорошо. Желаю вам отличного праздника урожая и уверяю вас, что это грандиозное событие [место в Billboard] стало возможным только благодаря вашей поддержке. Вы не должны забывать, что являетесь очень важной частью наших побед»,

— опубликовал пост Мочи.

Он также добавил смайлик с плачущей мордашкой. А фанаты, в свою очередь, признались, что очень приятно осознавать, насколько каждый поклонник дорог этой группе.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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