Член размером 16, 17 или 18 см - гордиться или нет?

Алексей Вольцев

Какова идеальная длина полового члена? Одного ответана этот вопрос не существует, но им задаются люди в разных уголках света, иточно также во всех концах мира парни мечтают о том, чтобы их пенис сталбольше. В подростковом возрасте размер члена зачастую считается признакомкрутости – чем больше, тем лучше. Однако, когда дело доходит до практики, всеоказывается не так однозначно, и большой член может стать не столько источникомудовольствия, сколько неприятностей. 16, 17 и 18 – хорошо или плохо?