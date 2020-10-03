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«Чтоб он сдох» — секретарша Клинтон пожелала Трампу смерти

«Чтоб он сдох» — секретарша Клинтон пожелала Трампу смерти

Заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу пожелали скорейшей смерти. Этим в социальных сетях отметилась пресс-атташе Хиллари Клинтон по имени Зара Рахим.

Как передает британское издание The Telegraph, узнав, что глава государства заболел, она не стала скрывать своей откровенной радости по этому поводу.

«I hope he dies», — написала смуглая Зара в своем Twitter.

Заявление можно дословно перевести, как «Надеюсь, он умрет», но если уж быть более точным, то данное выражение используется как пожелание смерти — «Чтоб он сдох».

При этом данный пылкий твит Рахим снабдила большим количеством веселых смайликов. Правда через некоторое время твит был удален — то ли автора кто-то одернул, а может она сама поняла, что ляпнула что-то не то. Зато другой твит остался висеть.

«No, we wait for D E A T H (мы ждем СМЕРТИ)», — гласит он.

Справедливости ради стоит сказать, что в Демократической партии не все поспешили публично радоваться болезни президента и желать ему скорой кончины.

В частности, его конкурент на президентских выборах Джо Байден пообещал вместе с супругой молиться за выздоровление самого Трампа и его жены Меланьи.

К сожалению, рядом с Зарой Рахим не оказалось спецов по политтехнологиям, которые могли бы ей объяснить, что ее неуместные высказывания могут лишь навредить демократам и оттолкнуть от них часть избирателей.

Зато на всю эту историю уже отреагировала сама социальная сеть Twitter. Как пишет New York Post, представители соцсети заявили, что будут блокировать страницы тех пользователей, которые в своих постах желают смерти президенту США и членам его семьи.

Напомним, что Дональд Трамп заразился коронавирусом вместе со своей супругой Меланией. Об этом американский лидер сообщил 2 октября.

Как сообщало ИА Newstes, 3 октября глава американского государства был госпитализирован — ближайшие дни он проведет в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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