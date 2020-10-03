COVID-19: Школьных учителей могут заменить студентами
Из-за роста числа зараженных коронавирусом в московских школах учителей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, планируют отстранить от занятий. Власти Москвы планируют перевести школьных учителей, для которых велик риск заболеть коронавирусом из-за возраста (65+) или здоровья, на удаленную работу. Вместо них управлять учебным процессом отправят старшекурсников и выпускников педагогических вызов.
Отмечается, что учителя будут составлять план занятий и готовить к работе студентов. Это поможет сохранить режим очных уроков.
«Это абсолютно легитимное вовлечение молодежи — это не просто практики, а именно право работать в школе. И не только в дополнительном образовании, но и в общеобразовательных организациях»,— сообщает руководитель Института развития образования.
В Российском профсоюзе студентов поддержали данную инициативу, а вот сами учителя от идеи не в восторге – по их мнению, допускать неквалифицированных педагогов до обучения детей нельзя.
«Никто не допустит к практической работе с больными неквалифицированного медика-студента, это невозможно, он этого больного чего доброго убьет, а вот допустить к работе с живыми детьми неквалифицированного педагога почему-то считается нормальным»,— возмущаются в сети.
Отметим, что проректор по учебной работе МГПУ подтвердил, что готов отправлять своих студентов в школы.
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