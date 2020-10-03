ДНР: Киев отправляет в Баку вооружения: события ночи 3 октября

Лидия Мартынова

Генштаб ВС Украины одобрил поставку Азербайджану противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» под видом гуманитарной помощи. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. По его словам, Киев отправит в Баку 54 ПТРК и 324 ракет к ним, а также группу инструкторов.

Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Об оказании военной помощи со стороны Украины какой-то из сторон конфликта не может быть и речи, заявил Президент Владимир Зеленский. Он добавил, что предоставление или непредоставление военной или другой помощи иностранным государствам — это компетенция исключительно Верховного Главнокомандующего, а не народных депутатов или кого-либо другого.

И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер 3 октября отправится с визитом в Турцию, чтобы обсудить с турецкими коллегами в том числе «ситуацию на Кавказе». «Рикер встретится с турецкими коллегами для развития отношений США с нашим союзником по НАТО, а также обсуждения ситуации в Восточном Средиземноморье и на Кавказе», — сообщила пресс-служба Госдепа.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) — подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, и применением экономических и торговых санкций, добавило в санкционные списки 6 силовиков и 2 сотрудников ЦИК Белоруссии.

На Камчатке в воде у популярного пляжа и еще на трех участках акватории Авачинского залива обнаружены нефтепродукты и фенол. По словам местных жителей, побережье на протяжении нескольких сотен метров покрыто слоем морских обитателей в 20 см толщиной. Среди них представители практически всех видов, обитающих в этих водах: морские звезды, крабы, осьминоги, нерпы, найдена туша косатки.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе в ходе телефонного разговора. В числе прочих вопросов была затронута неприемлемость участия иностранных боевиков в конфликте на границе Армении и Азербайджана. В частности, речь идет о недопустимости «проникновения в регион спонсируемых Турцией террористов», указал глава армянского правительства. Французский лидер ранее заявлял, что более 300 боевиков из Сирии были переброшены через Турцию в Нагорный Карабах.

Президент Молдавии Игорь Додон, который намерен переизбраться на второй срок, заявил, что считает одним из главных достижений своего правления возвращение «геополитического партнерства с Россией на всех уровнях». Также к числу достижений он отнес «избавление от Владимира Плахотнюка» — олигарха и экс-председателя Демпартии Молдавии, который до 2019 года считался фактическим руководителем страны.

В Подмосковье участковый инспектор полиции уволен за то, что выдал поддельную справку, в которой указал, что Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, только сдавала Захарову койко-место, а не находилась с ним в отношениях. Сама Стерхова утверждает, что являлась гражданской женой погибшего, на основании чего требует признать ее потерпевшей. Если это произойдет, она намерена требовать пересмотра приговора.