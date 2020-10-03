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Дональд Трамп находится в критическом состоянии

Дональд Трамп находится в критическом состоянии

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заболел коронавирусом и был доставлен в военный госпиталь в Мэрилэнде. Диагноз ему был озвучен 2 октября. Отметим, что 74-летний деятель попадает под группу риска по возрасту, что осложняет лечение. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы  Геннадий Онищенко, поделился своим мнением о конкретном случае COVID-19 с Дональдом Трампом.


«Это очень важно, потому что сейчас непростой период в истории Америки: 7 миллионов заболевших, что очень серьезно»,

— заключил он.

Врач президента Шон Конли (Sean Conley) также сообщил о последних новостях: процесс лечения идет планово, новый противовирусный препарат «Ремдесивир» помогает Трампу встать на ноги.

«Рад сообщить, что президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира»,

— сказано в меморандуме.

Дональд, в свою очередь, заявляет о том, что все будет хорошо и благодарит всех тех, кто пожелал ему скорейшего выздоровления и обеспокоен состоянием президента.

«Я хочу поблагодарить всех за невероятную поддержку. Я отправляюсь в госпиталь Уолтера Рида. Я думаю, что у меня все хорошо, но мы собираемся удостовериться в том, что все идет как надо»,

— обратился он к народу.
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По материалам: popcake.tv

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