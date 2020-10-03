Дональд Трамп находится в критическом состоянии

Лидия Мартынова

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заболел коронавирусом и был доставлен в военный госпиталь в Мэрилэнде. Диагноз ему был озвучен 2 октября. Отметим, что 74-летний деятель попадает под группу риска по возрасту, что осложняет лечение. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, поделился своим мнением о конкретном случае COVID-19 с Дональдом Трампом.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

«Это очень важно, потому что сейчас непростой период в истории Америки: 7 миллионов заболевших, что очень серьезно»,

— заключил он.

Врач президента Шон Конли (Sean Conley) также сообщил о последних новостях: процесс лечения идет планово, новый противовирусный препарат «Ремдесивир» помогает Трампу встать на ноги.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

«Рад сообщить, что президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира»,

— сказано в меморандуме.

Дональд, в свою очередь, заявляет о том, что все будет хорошо и благодарит всех тех, кто пожелал ему скорейшего выздоровления и обеспокоен состоянием президента.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

«Я хочу поблагодарить всех за невероятную поддержку. Я отправляюсь в госпиталь Уолтера Рида. Я думаю, что у меня все хорошо, но мы собираемся удостовериться в том, что все идет как надо»,

— обратился он к народу.Подпишись на нас в Яндекс Новости