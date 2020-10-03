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Дональд Трамп, у которого обнаружен коронавирус, прилетел в военно-медицинский центр

Президент США Дональд Трамп, у которого обнаружен коронавирус, прилетел на вертолете в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. В ближайшие дни он будет работать оттуда, как сообщает коммерсант.ру.

«Из предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в центре Уолтера Рида в течение следующих дней»,— сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни (цитата по Reuters). Дональд Трамп не стал передавать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

Перед вылетом в госпиталь президент жестом показал журналистам, что с ним все в порядке. На вопросы он отвечать отказался. Из Белого дома он вышел в защитной маске. При этом в Twitter господина Трампа появилось видеообращение. Он подтвердил, что отправляется в госпиталь и поблагодарил за поддержку. «Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке»,— сказал президент.


2 октября господин Трамп сообщил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусом. Они планировали оставаться в Белом доме на протяжении всего времени восстановления. Позже врач президента сообщил, что Дональд Трамп принял дозу экспериментальной сыворотки на основе антител.

Сообщение Дональд Трамп, у которого обнаружен коронавирус, прилетел в военно-медицинский центр появились сначала на NICSTYLE.RU.

# Астро
По материалам: nicstyle.ru

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