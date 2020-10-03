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Если б знали — не позвали: Ермак рассказал, как Фокин стал переговорщиком в Минске

Если б знали — не позвали: Ермак рассказал, как Фокин стал переговорщиком в Минске

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Если бы Витольд Фокин раньше дал понять, что не согласен с позицией Трехсторонней контактной группы по Донбассу, его бы в команду переговорщиков просто не пригласили. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире «Украина 24», комментируя скандальные заявления теперь уже бывшего участника ТКГ.


«Заявления Фокина не совпали с позицией украинской делегации… Сказать, что подобные заявления звучали раньше? Нет, конечно, не звучали. Иначе вопрос (о целесообразности присутствия Фокина в ТКГ) был бы поднят раньше», — считает Ермак.

Глава Офиса президента уточнил, что Фокина в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу включили с оглядкой на политический опыт. Решение принималось сообща.

«Решение о том, чтобы пригласить Фокина в Трехстороннюю контактную группу было коллективным… Фокин родился на Донбассе, начинал трудовой путь с шахтера, потом работал на предприятиях, хорошо известен на Донбассе, имеет политический и управленческий опыт, дважды премьер-министр», — объяснил Ермак.

Напомним, 30 сентября Фокина вывели из Трехсторонней контактной группы. Это случилось после того, как политик заявил, что не видит на Донбассе войны между Россией и Украиной.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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