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Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма "Джентльмены"

Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма "Джентльмены"
Знаменитый британский режиссер Гай Ричи снимет сериал "Джентльмены" (The Gentlemen) по мотивам своей одноименной криминальной комедии, сообщает издание Deadline.

Сообщается, что сериал выпустит компания Miramax TV, его сценаристом и режиссером станет сам Ричи. Помимо этого он выступит также в роли исполнительного продюсера, наряду с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, которые работали с ним над фильмом.

По данным издания, изначально фильм "Джентльмены" задумывался как телесериал. Кто из актеров сыграет главные роли пока не сообщается.


сообщалось, что криминальная комедия "Джентльмены" от Гая Ричи стала самым кассовым фильмом режиссера в России.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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