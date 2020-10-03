Глава Камчатского края пригласил всех желающих совместно проинспектировать Халактырский пляж

Вадим Карасев

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригласил всех заинтересованных оценить обстановку на Халактырском пляже и бухте Лагерной.

Солодов записал видеообращение в Instagram и подчеркнул, что предпринимаемые усилия по сохранению экологии Камчатки пока недостаточны.

"Экология и защита природы - это главная ценность и богатство Камчатки. Я много раз это говорил и глубоко в этом уверен. Часть вещей нам уже удалось сделать. В частности, по остановке варварской добычи золота на берегах нерестовых рек. Но, к сожалению, очевидно, что делается недостаточно", - сказал глава региона.

Губернатор принял решение "вместе со всеми ответственными" осмотреть основные точки, откуда поступают сигналы о загрязнении. Объезд начнется в 7.30 утра с осмотра Халактырского пляжа, затем будет осмотрена бухта Лагерная. К 12.00 планируется вернуться на пляж, чтобы со всеми неравнодушными обсудить ситуацию. После намечен объезд Авачинской бухты с воды.