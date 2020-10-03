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Глава Камчатского края пригласил всех желающих совместно проинспектировать Халактырский пляж

Глава Камчатского края пригласил всех желающих совместно проинспектировать Халактырский пляж

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригласил всех заинтересованных оценить обстановку на Халактырском пляже и бухте Лагерной.

Солодов записал видеообращение в Instagram и подчеркнул, что предпринимаемые усилия по сохранению экологии Камчатки пока недостаточны.

"Экология и защита природы - это главная ценность и богатство Камчатки. Я много раз это говорил и глубоко в этом уверен. Часть вещей нам уже удалось сделать. В частности, по остановке варварской добычи золота на берегах нерестовых рек. Но, к сожалению, очевидно, что делается недостаточно", - сказал глава региона.

Губернатор принял решение "вместе со всеми ответственными" осмотреть основные точки, откуда поступают сигналы о загрязнении. Объезд начнется в 7.30 утра с осмотра Халактырского пляжа, затем будет осмотрена бухта Лагерная. К 12.00 планируется вернуться на пляж, чтобы со всеми неравнодушными обсудить ситуацию. После намечен объезд Авачинской бухты с воды.

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По материалам: uposters.ru

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