Главные новости регионов. 26 сентября–2 октября

Вадим Карасев

26 сентября 2020 года, Хабаровский край — Там СК возбудил первое уголовное дело против участника митинга в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. По версии следствия, активист Денис Посметюхин распылил газ в сторону силовиков.

Полицейские задержали Посметюхина 26 сентября. По его делу потерпевшими признаны пять силовиков.

Акции в поддержку Фургала не прекращаются уже третий месяц, они идут каждый день.

27 сентября 2020 года, Краснодарский край — В Сочи завершился Гран-при России Формулы-1. Первым финишировал пилот Mercedes Валери Боттас. На втором месте пилот Red Bull Макс Ферстаппен, на третьем — действующий чемпион Льюис Хэмилтон.

Боттас уже второй раз выигрывает сочинский этап «Формулы-1». Первую победу он одержал в 2017 году.

28 сентября 2020 года, Свердловская область — Суд в Екатеринбурге оправдал активистку Екатерину Сурсякову. 1 августа она вышла к театру Драмы на Октябрьской площади в центре города с плакатом «Твари мы дрожащие или право имеем?». Такое решение по делу о нарушении правил участия в массовых мероприятиях в уральской столице суд принял впервые.

Ей грозил штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до сорока часов по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия»).

29 сентября 2020 года, Республика Карелия — Верховный суд Карелии увеличил срок главе местного «Мемориала» Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет. Историка обвиняли в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери и хранении оружия.

Срок увеличили по делу об изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении его дочери. По другим статьям дела отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев фотографировал свою дочь обнаженной и изготовлял порнографические материалы. Cам историк заявил, что делал фото раз в месяц. Якобы с целью понаблюдать за физическим развитием девочки. Когда она подросла, он перестал это делать.

В 2017 году ему предъявили новое обвинение — в незаконном хранении огнестрельного оружия.

30 сентября 2020 года, Новосибирская область — Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал вакцину от коронавируса.

«Новосибирские ученые разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета. Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса», — рассказали в Роспатенте.

Вакцину назвали «ЭпиВакКорона». Ее изобрела группа ученых — Ильназ Иматдинов, Мария Бочкарева, Елена Прудникова, Антон Тишин, Олег Пьянков, Елена Гаврилова и Ринат Максютов.

1 октября 2020 года, Костромская область — Уборщица Марина Удгодская вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения.

«Она выполнила все условия законодательства, никаких ограничений на ее работу нет», — заявили в местном избиркоме.

До момента вступления в должность Удгодская так и продолжала работать уборщицей.

2 октября 2020 года, Новгородская область — В Великом Новгороде археологи обнаружили берестяную грамоту XIV века. Это десятая подобная находка в 2020 году, а за всю историю археологических исследований Великого Новгорода — 1132-я.

«Автор задает своему адресату вопрос "Чи пойдет рать за Волок", а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда. Эти места были зоной пересечения интересов Новгорода и Ростова, (а позднее — Москвы), сопровождавшегося частыми военными конфликтами. Возможно, посылка рати, о которой говорится в грамоте, связана с одним из них: в обычной ситуации дань собиралась без участия военной силы», — рассказал заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.