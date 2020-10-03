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Игорь Крутой рассказал о первой встрече с Аллой Пугачевой

Игорь Крутой рассказал о первой встрече с Аллой Пугачевой

Популярный композитор Игорь Крутой недавно в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказал о своем знакомстве с Аллой Пугачевой. Тогда, как пишет издание «НьюИнформ», Пугачева, будучи уже известной и любимой многими певицей, едва не довела композитора до обморока.
 
Он пояснил, что Пугачевой понравилась написанная им для Александра Серова композиция «Ты меня любишь». Она позвала Крутого к себе домой на обед, чтобы познакомиться получше.
 
«Алла открыла дверь и говорит: «Крутой?» Я утвердительно ответил. А она добавила: «Да нет, это я крутая». Так состоялось наше знакомство», — рассказал Игорь Крутой.
 
Сейчас, будучи одним из самых известных российских композиторов и продюсеров, он вспоминает, что тогда перед встречей с такой популярной певицей очень сильно переживал и фактически пребывал в состоянии, близком к обмороку, к тому же прослышав о непростом характере звезды. Пугачева, прослушав песню, заявила, что она очень ей подходит, но все же исполнять эту песню она не станет. А несколько позже Игорь Крутой написал новую песню, которую сам считает лучшей своей песней, посвященной любви. Для Пугачевой же его  «Любовь, похожая на сон» стала одной из основных в ее огромном репертуаре.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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