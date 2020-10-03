Игорь Крутой рассказал о первой встрече с Аллой Пугачевой

Влада Некрасова

Он пояснил, что Пугачевой понравилась написанная им для Александра Серова композиция «Ты меня любишь». Она позвала Крутого к себе домой на обед, чтобы познакомиться получше.«Алла открыла дверь и говорит: «Крутой?» Я утвердительно ответил. А она добавила: «Да нет, это я крутая». Так состоялось наше знакомство», — рассказалСейчас, будучи одним из самых известных российских композиторов и продюсеров, он вспоминает, что тогда перед встречей с такой популярной певицей очень сильно переживал и фактически пребывал в состоянии, близком к обмороку, к тому же прослышав о непростом характере звезды. Пугачева, прослушав песню, заявила, что она очень ей подходит, но все же исполнять эту песню она не станет. А несколько позже Игорь Крутой написал новую песню, которую сам считает лучшей своей песней, посвященной любви. Для Пугачевой же его «Любовь, похожая на сон» стала одной из основных в ее огромном репертуаре.