Иностранным родственникам россиян упростят получение визы

Анастасия Иванова

Иностранцам, чьи близкие родственники являются гражданами России, предлагают оформлять визы на посещение страны сроком до одного года в упрощенном порядке. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

На сегодняшний день для получения частной визы иностранный гражданин должен обратиться в российское консульство по месту своего постоянного проживания. Там ему нужно будет предоставить паспорт, заполненную визовую анкету, фотографии, сбор, а также оригинал приглашения, оформленного в подразделении ФМС России.

При этом, существующее законодательство устанавливает, что частные визы могут быть однократные или двукратные сроком до трёх месяцев, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В кабмине решили сделать более комфортные условия посещения страны для тех иностранцев, чьи близкие родственники живут в России.

К близким родственникам относятся супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сёстры, а также дедушки, бабушки и внуки. Авторы законопроекта предлагают оформлять им многократные долгосрочные частные визы без лишних документов — только на основании письменного заявления россиянина. Официальных приглашений при этом не потребуется.

Срок действия таких виз предлагается увеличить до одного года. Такая мера создаст комфортные условия для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации.

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