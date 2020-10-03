Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады

Анастасия Иванова

Ослабление рубля, произошедшее в последние месяцы, может привести к замедлению процесса уменьшения кредитных ставок, а в некоторых случаях - и к их росту, в то же время банки могут перестать снижать и ставки по вкладам, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По данным Московской биржи, курс рубля в сентябре потерял к доллару 3,56 рубля и к евро – 2,67 рубля, при этом за квартал российская валюта упала к доллару на 6,3 рубля, к евро – на 11,05 рубля.

"Существенное влияние на ставки по банковским кредитам окажет рост кредитных рисков, поскольку рост стоимости импортных товаров снижает реальные доходы населения и оказывает давление на его платёжеспособность. Рост кредитных рисков банки вынуждены будут заложить в ставки, прежде всего, по необеспеченным кредитам. Если готовить о товарах, значительная часть которых покупается в кредит, то удорожание коснется автомобилей, поскольку даже в отечественных моделях высока доля импортных комплектующих", - говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.