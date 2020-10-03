Энергетика провинции: почему маленький город для человека лучше, чем мегаполис

Вадим Карасев

Люди часто стремятся переехать из маленького города в большой. Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что маленький город по многим причинам лучше для человеческой энергетики, чем мегаполис.

Даже в малых городах у людей бывают сложные дни. Не бывает места, в котором не происходило бы неурядиц. Чтобы день с самого начала шел по плану, старайтесь пользоваться утренней медитацией на счастливый день и удачные события. Где бы вы ни жили, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начинать день правильно: тогда проблем будет меньше, а счастья — больше.

Более спокойная энергетика

Большие города пропитаны энергией постоянных проблем и спешки. Каждый хочет заработать, схватить удачу за хвост. Расслабиться и отдохнуть в такой обстановке бывает порой крайне сложно.

В провинциальных городах такое тоже встречается, но в меньшем масштабе. В большинстве случаев маленькие города дарят людям спокойную атмосферу, в которой приятно как работать, так и отдыхать. В провинции люди реже болеют, чаще улыбаются, имеют много мотивации.

У провинциальных людей лучше настроение, пусть и нет такого же количества денег. Всё потому, что жить в провинции немного легче. Маленький город может быть как одна большая семья. Друзья рядом, близкие тоже рядом. Это и есть счастье для человека, который хочет покоя и умиротворения.

Близость природы

Конечно, мегаполисы тоже могут находиться на берегу океанов или моря, в горах, но провинциальные городки все равно сохраняют духовную близость с природой, потому что там нет небоскребов и загруженных улиц. Природа к ним ближе, а это значит, что воздух там чище.

Да, в мегаполисах есть скверы и парки, но этого недостаточно. В маленьком городе дикая природа может быть прямо за окнами или до нее можно добраться в течение пяти-десяти минут. Всё это также помогает жить лучше, дольше и радостнее. Природа — это источник позитивной энергии.

Удобство передвижения

На работу в маленьком городе можно ходить пешком или ездить на велосипеде, в то время как в мегаполисе это может быть затруднительно. Ходьба и езда на велосипеде — это лучшие друзья хорошего здоровья, поддержания здорового веса. Более того, если вы постоянно стоите в пробках, вы дышите выхлопными газами, нервничаете из-за того, что опаздываете. В провинциальном городке такого не будет.

Провинциальные города чаще обходят стороной проблемы

Если вдруг в стране начинается беспорядок, в основном он затрагивает очень большие города. Населенные пункты поменьше остаются спокойными гораздо чаще. Именно поэтому люди, живущие в провинции, словно оторваны от мира. Они видят все по телевизору, но наслаждаются спокойствием у себя в родных краях.

«Синдром толпы»

Ученые отмечают, что человеку свойственно брать пример со всех вокруг. В мегаполисе все вечно куда-то спешат. Даже те люди, которые не хотят этого, все равно начинают жить по правилам и законам большого города. Это вызывает сильнейший внутренний диссонанс. Спокойствие провинции подойдет всем, кого раздражает суета.