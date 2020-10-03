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Кабмин продлил действие аттестации по безопасности в некоторых сферах

Кабмин продлил действие аттестации по безопасности в некоторых сферах

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В связи с коронавирусом в России продлен срок действия аттестаций и лицензий в некоторых видах деятельности. Это нужно, чтобы сохранить нормальный режим работы организаций и снизить возможные издержки, сообщается на сайте Правительства.

До 1 июля 2021 года продлевается действующая аттестация в области промышленной безопасности, а также по вопросам безопасности гидротехнических сооружений и в сфере энергетики. До этой даты также откладываются проверки знаний в области охраны труда, требований по безопасному ведению работ на объектах теплоснабжения.

Кроме того, до 1 января 2022 года можно будет без переоформления лицензии заниматься эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов и работой, связанной с применением взрывчатых материалов промышленного назначения.

Также устанавливается, что Минтранс во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации по согласованию с профильными ведомствами может вводить особый порядок проведения предполётного медицинского осмотра при выполнении особо важных рейсов.

В России на протяжении последних двух недель наблюдается рост заболеваемости коронавирусом нового типа. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост серьезный, но ожидаемый, и подтвердила готовность медиков и коечного фонда к такому развитию ситуации.

В Москве на фоне роста числа больных коронавирусом обязали работодателей перевести не меньше трети сотрудников на удаленку, а пожилых и людей с хроническими заболеваниями попросили оставаться дома. Школьники с 5 октября отправляются на двухнедельные каникулы.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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