Как в советских магазинах определяли свежесть чебуреков

Алексей Вольцев

3 октября 1983 года Министерство торговли СССР утвердило Правила розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями. Благодаря им граждане получили возможность при одном взгляде на полку с чебуреками и лепёшками определить, горячие они или уже остыли.

Правила предписывали выкладывать эти изделия в один ряд, пока они ещё горячие, а после остывания — в три-пять рядов. Хлеб из тандыра подвешивали, а когда он остывал, то укладывали в 8-10 рядов.

Каждому виду хлеба отводился свой срок продажи, по истечении которого изделия возвращались поставщикам как чёрствые. Так, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки мог находиться в продаже в течение 36 часов после выхода из печи, хлеб из пшеничной муки — 24 часа, изделия массой до 200 грамм — 16 часов.

В правилах Минторга большое внимание отводилось гарантиям качества хлебных изделий. С этой целью магазины и кондитерские должны были раз в месяц отдавать часть своей продукции на лабораторный анализ. Работники торговых предприятий регулярно проходили медосмотр. Интересно, что «санитарный брак», то есть крошки и упавшие на пол кусочки хлеба собирали и отдавали на корм скоту.