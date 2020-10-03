Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кенсингтонский дворец поделился редким видео с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи

Кенсингтонский дворец поделился редким видео с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи

Кенсингтонский дворец поделился редким видео с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи стали участниками видеоролика, в котором они задают насущные вопросы о дикой природе знаменитому телеведущему и натуралисту Дэвиду Аттенборо. Видео было опубликовано в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в твиттере.

Как вы думаете, какие животные находятся под угрозой вымирания?

— спросил принц Джордж.


Что ж, будем надеяться, никакие животные не исчезнут. Потому что есть много вещей, которые мы можем сделать, когда животные находятся под угрозой исчезновения. Мы можем защитить их,

— ответил Дэвид.

Затем он подробно рассказал, как общество может помочь в сохранении дикой природы и предотвращении исчезновения животных.


Тем временем принцесса Шарлотта сказала:

Я люблю пауков, а вы тоже любите пауков? Аттенборо с энтузиазмом ответил:

Я люблю пауков, я так рад, что они вам нравятся! Они прекрасные. Почему люди так их боятся! Вы когда-нибудь видели, как он плетет свою сеть? Это невероятно.

Принц Луи поинтересовался у телеведущего, какое животное нравится ему больше всего.


Дэвид Аттенборо, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Мне больше всего нравятся обезьяны. Потому что они такие веселые. Они могут прыгать повсюду... И они такие забавные,

— ответил он.

Аттенборо недавно встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в Кенсингтонском дворце. Во время визита режиссер показал принцу Уильяму свой последний документальный фильм о природе "Жизнь на нашей планете" и подарил принцу Джорджу зуб гигантской акулы, который произвел на него большое впечатление. Кейт Миддлтон рассказывала, что ее шестилетний сын является большим поклонником Дэвидом Аттенборо.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Россия передала Германии четвертый запрос по ситуации с Навальным
Россия передала Германии четвертый запрос по ситуации с Навальным
Кенсингтонский дворец поделился редким видео с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи
Кенсингтонский дворец поделился редким видео с принцем Джорджем,
В России за сутки выявили 9859 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 9859 случаев заражения коронавирусом
Беспрецедентно. Пашинян назвал конечную цель нового конфликта в Карабахе
Беспрецедентно. Пашинян назвал конечную цель нового конфликта в
Глава Камчатского края пригласил всех желающих совместно проинспектировать Халактырский пляж
Глава Камчатского края пригласил всех желающих совместно
Аутсорсинг бизнес процессов от компании UCMS Group
Аутсорсинг бизнес процессов от компании UCMS Group
Тесака похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Тесака похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Атака на Нагорный Карабах беспрецедентна по масштабам — Пашинян
Атака на Нагорный Карабах беспрецедентна по масштабам — Пашинян
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
Маккартни был счастлив воссоединиться с Ленноном незадолго до его смерти
Маккартни был счастлив воссоединиться с Ленноном незадолго до его
ВУЗы и школы России пока не планируют переводить на дистанционку
ВУЗы и школы России пока не планируют переводить на дистанционку

Топ на сегодня

При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
Вирусный Трамп: дорогой твит, телеграмма Путина, ВКС и привет от Байдена
Вирусный Трамп: дорогой твит, телеграмма Путина, ВКС и привет от

Еще по теме

Меган Маркл познакомилась с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми в Канаде: мыльные пузыри, кролики и первое слово принцессы Шарлотты
Бен Аффлек рассказал, как его сын познакомился с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой
Как принц Джордж и принцесса Шарлотта проведут Рождество