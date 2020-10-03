Кенсингтонский дворец поделился редким видео с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи

Вадим Карасев

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи стали участниками видеоролика, в котором они задают насущные вопросы о дикой природе знаменитому телеведущему и натуралисту Дэвиду Аттенборо. Видео было опубликовано в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в твиттере.

Как вы думаете, какие животные находятся под угрозой вымирания?

— спросил принц Джордж.





Что ж, будем надеяться, никакие животные не исчезнут. Потому что есть много вещей, которые мы можем сделать, когда животные находятся под угрозой исчезновения. Мы можем защитить их,

— ответил Дэвид.

Затем он подробно рассказал, как общество может помочь в сохранении дикой природы и предотвращении исчезновения животных.





Тем временем принцесса Шарлотта сказала:

Я люблю пауков, а вы тоже любите пауков? Аттенборо с энтузиазмом ответил:

Я люблю пауков, я так рад, что они вам нравятся! Они прекрасные. Почему люди так их боятся! Вы когда-нибудь видели, как он плетет свою сеть? Это невероятно.

Принц Луи поинтересовался у телеведущего, какое животное нравится ему больше всего.





Дэвид Аттенборо, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Мне больше всего нравятся обезьяны. Потому что они такие веселые. Они могут прыгать повсюду... И они такие забавные,

— ответил он.

Аттенборо недавно встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в Кенсингтонском дворце. Во время визита режиссер показал принцу Уильяму свой последний документальный фильм о природе "Жизнь на нашей планете" и подарил принцу Джорджу зуб гигантской акулы, который произвел на него большое впечатление. Кейт Миддлтон рассказывала, что ее шестилетний сын является большим поклонником Дэвидом Аттенборо.