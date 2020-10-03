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Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима

Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима
В Концертном зале имени Чайковского в Москве выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, учреждению грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщил журналистам в субботу главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.


"Силами инспекторов ОАТИ проведено обследование зала имени Чайковского на предмет выявления нарушений, связанных с отсутствием средств индивидуальной защиты. В ходе обследования установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях", - сказал Поповский.

Он уточнил, что в отношении культурного учреждения будут применены штрафные санкции. "По итогам данного обследования будет составлен административный протокол в отношении концертного зала, который предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - пояснил Поповский.


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# Россия
По материалам: ria.ru

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