Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима
"Силами инспекторов ОАТИ проведено обследование зала имени Чайковского на предмет выявления нарушений, связанных с отсутствием средств индивидуальной защиты. В ходе обследования установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях", - сказал Поповский.
Он уточнил, что в отношении культурного учреждения будут применены штрафные санкции. "По итогам данного обследования будет составлен административный протокол в отношении концертного зала, который предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - пояснил Поповский.
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