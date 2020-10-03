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"КПМГ" победил в конкурсе разработчиков территории около "Самара Арены"

"КПМГ" победил в конкурсе разработчиков территории около "Самара Арены"
Консорциум "КПМГ" победил в международном конкурсе по разработке концепции развития территории около стадиона "Самара Арена", сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В пятницу, 2 октября, были подведены итоги открытого международного конкурса на разработку концепции развития территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена" <…> По результатам выступлений финалистов члены жюри определили победителя. <…> Им стал консорциум "КПМГ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в консорциум входят итальянская компания LAND Srl, московское "Архитектурное бюро Асадова" и Самарский государственный технический университет. В рамках конкурса "КПМГ" предложил стратегию трансформации территории, которая сосредоточена на трех понятиях: экология, экономика и эмоции. Ключевыми задачами при разработке мастер-плана стало развитие площадки в гармонии с природой и создание комфортной современной городской среды.


Второе место в конкурсе заняло ООО "Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис", третье — ООО "АйЭнДи Аркитектс", четвертое — ООО "Аврора Групп". По информации пресс-службы, каждый проект будет доработан в соответствии с предложениями и замечаниями членов жюри, затем все концепции передадут региону для реализации проектов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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