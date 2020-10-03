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«Кванториум» в Сколково приглашает столичных школьников на онлайн-интенсивы

«Кванториум» в Сколково приглашает столичных школьников на онлайн-интенсивы

Флагманский технопарк «Кванториум» на территории инновационного центра «Сколково» объявляет дополнительный набор школьников 12–17 лет на бесплатные онлайн-интенсивы, сообщает пресс-служба проекта.

Обучение началось 28 сентября, присоединиться к проекту можно до 12 октября.

«Кванториум» предлагает восемь направлений на выбор: «Геоинформатика», «Загрузи новую реальность», «Работа с данными с помощью языка Python», «Новая жизнь пластику», «Микробные топливные элементы», «Введение в материаловедение и нанотехнологии», «Введение в энергетику» и «Введение в медиа».

Обучение продолжительностью 16 часов будет происходить в смешанном формате. Часть программы учащимся предстоит освоить онлайн: они будут просматривать видеоролики, выполнять задания наставников. Финальная встреча по результатам прохождения интенсива пройдет очно в детском технопарке.

Запись и подробная информация – на сайте http://kvantorium-skolkovo.ru/.
 
Детский технопарк в Сколково является флагманским во всей федеральной сети «Кванториумов», поскольку именно здесь располагается методический центр и проводятся обучение и образовательные сессии для наставников всех региональных «Кванториумов».

# Общество
По материалам: edu.ru

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