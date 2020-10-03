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Литва и Польша отказались отзывать своих послов из Белоруссии

Литва и Польша отказались отзывать своих послов из Белоруссии

Главы министерств иностранных дел Литвы и Польши Линас Линкявичюс и Збигнев Рау не собираются отзывать своих послов из Белоруссии по рекомендации Минска, сообщает RuBaltic.ru.

МИД Беларуси ранее рекомендовал Литве и Польше отозвать своих послов из Беларуси для проведения консультаций.

«Вместе с Линкявичюсом мы убеждены, что каналы коммуникации должны быть сохранены, и на данном этапе мы не планируем вызывать наших послов для консультаций», — написал Рау в своем Twitter.

Позже Линкявичюс высказал аналогичное мнение. По его словам, такой шаг не принесет Литве никакой пользы.

Напомним, что МИД Белоруссии также призвал Литву и Польшу сократить число дипломатов с 25 до 14 и с 50 до 18 человек соответственно. Причиной этому, по мнению Минска, является «деструктивная политика» Вильнюса и Варшавы.

«Ввиду однозначной деструктивной деятельности этих стран им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси. Для Литвы — это с 25 до 14 дипломатов, для Польши — 50 до 18», — сказал пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз.

Он заявил, что с 5 октября послы республики в Литве и Польше будут отозваны в Минск для консультаций. То же самое предложено сделать литовским и польским дипломатам.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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