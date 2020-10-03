Литва и Польша отказались отзывать своих послов из Белоруссии
Главы министерств иностранных дел Литвы и Польши Линас Линкявичюс и Збигнев Рау не собираются отзывать своих послов из Белоруссии по рекомендации Минска, сообщает RuBaltic.ru.
МИД Беларуси ранее рекомендовал Литве и Польше отозвать своих послов из Беларуси для проведения консультаций.
Позже Линкявичюс высказал аналогичное мнение. По его словам, такой шаг не принесет Литве никакой пользы.
Напомним, что МИД Белоруссии также призвал Литву и Польшу сократить число дипломатов с 25 до 14 и с 50 до 18 человек соответственно. Причиной этому, по мнению Минска, является «деструктивная политика» Вильнюса и Варшавы.
Он заявил, что с 5 октября послы республики в Литве и Польше будут отозваны в Минск для консультаций. То же самое предложено сделать литовским и польским дипломатам.