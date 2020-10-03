Любит — не любит: три способа погадать на взаимность

Вадим Карасев

Когда нам кто-то очень нравится, всегда очень хочется поскорее узнать, что чувствует этот человек. Разумеется, всем хочется узнать это тайно, а не напрямую. В этом вам помогут три полезных метода.

Взаимность в любви редко появляется сразу. Иногда должно пройти какое-то время. Чтобы удача в амурных делах была всегда рядом с вами, пользуйтесь любовными талисманами, а также верьте в себя. В таком случае гадание на взаимность просто не понадобится. Если же есть какие-то сомнения, вы сможете получить ответ на вечный вопрос — любит или не любит?.

Нумерологическое гадание

Как только вам захотелось узнать, любит вас обожаемый вами человек или нет, взгляните на электронные часы — на компьютере или телефоне. Например, на часах 15:23. Нужно будет сложить вместе цифры времени, причем не только того, что на часах, но и цифры полной даты. Например, вы захотели узнать чувства человека 17 декабря 2020 года.

Складываем все цифры даты и времени вместе: 1+7+1+2+2+0+2+0+1+5+2+3=26. Складываем цифры полученного числа до тех пор, пока не получится число от 1 до 9. 2+6=8. Итоговое число — 8.

Если получилось четное число (2, 4, 6, 8), то ответ «не любит». 1, 3, 5, 7 и 9 означают, что человек вас любит.

По игральным картам

Купите новую колоду карт и держите ее в укромном месте специально для гаданий. Существует огромное количество гаданий и раскладов на игральных картах. Также они могут помочь узнать чувства мужчины или женщины, которые вам нравятся.

Самое главное условие — это наличие сильной влюбленности. Нельзя просто взять и проверить, любит ли вас кто-то из окружения. Это обязательно должен быть тот, кто вам очень сильно нравится.

Чтобы погадать на взаимность по игральным картам, необходимо сначала хорошенько перемешать карты. После этого нужно брать карты снизу колоды и проверять масть и достоинство карты. Если женщина проверяет влюбленность мужчины, ей нужно ждать короля. Если первым она вытаскивает пикового короля, значит, мужчина не любит ее. Если червового — любит.

У мужчин процедура та же самая, но только уже с дамой: червовая — «любит», пиковая — «не любит». Гадание проводится один раз. Самым точным оно будет в период Новолуния.

Точное гадание после сна

Если вы влюбились в кого-то, можно узнать о взаимности или невзаимности чувств посредством простого гадания. Вечером возьмите две небольшие бумажки, на одной из которых напишите «да», а на другой «нет». Согните эти бумажки несколько раз и положите в стакан, перемешайте и ложитесь спать. Перед сном нужно прочитать заговор: «Ночью подумать, утром узнать — любишь меня или хочешь не знать».

Утром, сразу после пробуждения, не глядя возьмите одну из бумажек и разверните ее. «Да» — означает любит, «нет» — не любит.