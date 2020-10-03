Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года

Вадим Карасев

Любовь — важнейшая составляющая счастья. Но эта сфера редко придерживается идеального сценария. Виной тому необычное влияние звезд и созвездий, которое каждую неделю готовит нам новые сюрпризы и испытания.

В целом октябрь стартует на позитивной ноте: личная жизнь будет полна приятных сюрпризов, хотя не стоит ждать слишком быстрой отдачи. Многим захочется решительных сдвигов, но даже если события будут развиваться иначе, это не повод для того, чтобы заранее падать духом. На этой неделе в романтическом плане может быть особенно ценным опыт старших, более уравновешенных людей. Если потребуется хороший совет, моральная поддержка или практическая польза, обязательно обратитесь к своим близким — и общение принесет много пользы и радости.

Овен

Любовный гороскоп советует Овнам проявить смелость, но остерегаться ревности и подозрений: мнительность будет свойственна очень многим. Не стоит верить чужим словам и пытаться раскрыть секреты любимого человека — подозрительность может выйти боком и привести к неприятным последствиям. Неделя принесет примирение, любовь и внутреннее спокойствие, если не придираться к пустякам.

Телец

Начало октября — не для учебы, работы и заработка. Оно предназначено для Тельцов и их любви. Астрологи советуют привлечь к себе внимание и новые впечатления, чтобы отвлечься от бытовых вопросов и злободневных проблем. Венера в Деве поможет иначе взглянуть на своего партнера, отношения, личную жизнь и определить, в чем состоит счастье, к которому уже успели привыкнуть.

Близнецы

Наступает отличная неделя для свиданий, флирта, романтики и укрепления отношений. Особенный успех ждет тех, кто одинок. Звезды обещают позитивные перемены Близнецам, которые ищут свою любовь, — осталось только проявить больше открытости и нежности. Тем, кто уже нашел свое счастье, гороскоп советует быть терпимее и внимательнее к любимому человеку: вероятно, в жизни партнера произойдет что-то неприятное, и ему потребуется моральная поддержка.

Рак

Под влиянием планет на этой неделе в личной жизни Раков произойдут события, которые прояснят их ауру. Если быть максимально наблюдательными 7 и 10 октября, то сразу станет понятно, о чем идет речь. Остальные дни пройдут спокойно, если получится провести их вместе с любимым человеком. Ракам в активном поиске можно запастись хорошими романтическими фильмами на неделю: это поможет настроиться на нежные чувства и привлечь любовь.

Лев

Звезды советуют Львам на этой неделе проявить внимательность и заботу к близким людям. Время, проведенное с любимым человеком, поможет укрепить отношения — сделать их ярче, интереснее и приятнее для вас. Львам, находящимся в поиске, не стоит игнорировать новые знакомства или романтические знаки внимания: именно это поможет отвлечься от неприятностей, сделать жизнь интереснее и лучше, чем обычно.

Дева

Венера в Деве сделает представителей этого Знака эмоционально уязвимыми. На этой неделе настроение будет волнообразным, а любимый человек может сильно обидеть, даже подорвать самооценку. Но звезды советуют не позволять чужим словам лишать себя веры в лучшее. Период активной Венеры — отличное время для того, чтобы заняться внутренним преобразованием: будет проще избавиться от комплексов. Шагнув в верном направлении, Девы обязательно привлекут счастливые перемены.

Весы

Весам гороскоп советует проявить внимательность к любимому человеку. Вместе будет легче справиться с трудностями, а также найти оптимальное решение личных проблем. Все, что требуется сейчас, — искренность и открытость чувств. Чем больше партнеры раскроются друг другу, тем благоприятнее сложатся их отношения. На этой неделе успех на личном фронте Весов полностью зависит от того, насколько они смогут преодолеть замкнутость и поделиться тайными страхами с партнером.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам будет не до любви: многие дела и проблемы потребуют от них больше внимания и участия. Астрологи советуют не давать ходу подозрительности и негативным мыслям: вряд ли это принесет сейчас пользу. Лучше проявить доброжелательность и уделить больше внимания близкому человеку. Так получится нейтрализовать вспышки ревности и наладить гармонию в паре. Тем, кто одинок, гороскоп советует завести новые знакомства.

Стрелец

В личной жизни Стрельцов на этой неделе вероятны неожиданные перемены, которые сделают отношения совершенно иными, не такими, какими они были прежде. По словам астрологов, есть опасность, что партнер покажет себя не с самой лучшей стороны или всплывут прошлые обстоятельства, которые негативно отразятся на отношениях. Для внутренней гармонии имеет смысл сесть за стол переговоров и твердо решить для себя, что можно простить, а из-за чего будет лучше расстаться.

Козерог

Козерогам, которые недавно влюбились или начали серьезные отношения, планеты посылают энергетику поддержки и самые приятные бонусы: удачные свидания, интересные перемены, незабываемые впечатления. Ну а тем, кто пока одинок или уже давно находится в браке, команда сайта dailyhoro.ru советует не слишком углубляться в бытовые и рабочие дела, иначе рутина возьмет верх, лишив их шанса укрепить отношения или найти свою любовь.

Водолей

Водолеям гороскоп советует избегать поспешных выводов — вполне вероятно, что на этой неделе будет сложно отличать желаемое от действительного. Кроме того, Венера заставит довериться другим людям, из-за чего будет легко поверить лживым словам. Лучше всего сейчас заняться практиками, которые помогут пробудить интуицию. Тогда придет попутный ветер, новые мысли и даже переоценка опыта. Со среды наступит время активных действий, причем как в любви, так и в карьере. Получится вдоволь насладиться осенними вечерами и теплыми объятиями любимого человека, главное — не терять осторожность и бдительность.

Рыбы

В начале октября Рыбам придется совсем мало работать и слишком много приглядывать за любимым человеком. Все на этой неделе будет зависеть от личной инициативы. Венера в Деве настроена помогать тем, кто готов решительно бороться за свое счастье. Можно сказать, что сами звезды призывают Рыб стать более ответственными, уверенными и активными в вопросах любви. Пришло время смело взглянуть на все проблемы в отношениях и решительно их исправить.