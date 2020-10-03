"Ложь и манипуляция". ВСУ опровергли очередную версию крушения Ан-26

Алексей Вольцев

На крушение самолета Ан-26 в Харьковской области на Украине не могла повлиять приоритетная посадка воздушного судна, в котором летел сын командующего Воздушных сил Украины (ВСУ) Сергея Дроздова, заявило в Facebook командование вида войск.

"Это откровенная ложь и манипуляция! … Призываем не поддаваться на манипуляции и пользоваться данными из достоверных источников. Не дадим превратить эту трагическую историю в чью-то пиар-кампанию!" – заявили представители ВСУ.

Ранее губернатор Харьковской области Алексей Кучера допустил, что перед самым крушением Ан-26 в регионе следившие за ситуацией диспетчеры могли отдать приоритет в посадке другому борту.

По его словам, после запроса разрешения посадки пилот получил ответ только через минуту. Это якобы произошло из-за того, что посадили другой лайнер, в то время как уже было известно о неполадках с двигателем Ан-26.

Со своей стороны Сергей Дроздов подтвердил, что в другом самолете, благополучно севшем перед крушением, находился его сын, однако он утверждает, что никаких указаний руководителю полетов о приоритете посадки не поступало.