Маккартни был счастлив воссоединиться с Ленноном незадолго до его смерти

Лидия Мартынова

Британский музыкант Пол Маккартни признался, что был благодарен судьбе за то, что смог воссоединиться с Джоном Ленноном, с которым играл в группе The Beatles, перед его смертью. Об этом он рассказал выступая на Radio 2 вместе с Шоном, сыном убитого в 1980-м году певца и поэта, сообщает Daily Mail.





"Я всегда говорю, для меня одним из самых замечательных моментов было то, что после всей этой ерунды с The Beatles, всех споров и разногласий по поводу бизнеса, мы помирились с твоим отцом. Я так счастлив", — прокомментировал Маккартни.

Он добавил, если бы они не воссоединились, он не смог спокойно жить, как сейчас: "Поэтому это прекрасно, что мы тогда сделали это".

Обсуждая совместную работу с Ленноном, Маккартни добавил: "Мы дополняли друг друга, были немного инь и ян. Говорят, в браке притягиваются противоположности. Я думаю, что мы не были такими уж разными, но у меня было кое-что, чего не было у него, а у него было то, чего не было у меня".

В 1969-м году Джон Леннон заявил своим товарищам по группе, что уходит из нее. В 1970-м подобное объявление публично сделал и Пол Маккартни. В то время пресса активно освещала вражду между музыкантами. Так, в интервью 1971-го Леннон рассказал, что "не может представить, как снова будет работать с Маккартни".